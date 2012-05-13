Паоло Орландони
№21
Вратарь
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Команда
Возраст
48
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Лацио
3 : 1
Интер
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3
Интер
1
был в запасе
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
был в запасе
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Катания
2 : 1
Интер
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2
Интер
1
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 21:45
Палермо
4 : 3
Интер
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Палермо
4
Интер
3
был в запасе