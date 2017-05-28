Алессандро Диаманти
№23
Нападающий
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Команда
Палермо
Возраст
38
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
69'
69'
69'
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 38 тур
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2
Палермо
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 37 тур
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Дженоа
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Палермо
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Палермо
2 : 0
Фиорентина
32'
55'
32'
55'
32'
55'
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
32'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Лацио
6 : 2
Палермо
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6
Палермо
2
был в запасе
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Милан
4 : 0
Палермо
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:00
Удинезе
4 : 1
Палермо
74'
74'
74'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Торино
3 : 1
Палермо
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3
Палермо
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1
Сампдория
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
Ювентус
4 : 1
Палермо
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4
Палермо
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Палермо
1 : 3
Аталанта
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Аталанта
3
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:00
Палермо
1 : 0
Кротоне
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1
Кротоне
0
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Палермо
0 : 1
Интер
83'
83'
83'
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0
Интер
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4
Палермо
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 18 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Дженоа
3 : 4
Палермо
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Палермо
4
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Палермо
0 : 2
Кьево
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0
Кьево
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур