Альфонсо Де Лучия
№0
Вратарь
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Команда
Ливорно
Возраст
37
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Парма
4 : 1
Ливорно
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4
Ливорно
1
был в запасе
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Сампдория
2 : 0
Ливорно
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Ливорно
3 : 1
Катания
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
3
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:00
Кьево
2 : 0
Ливорно
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
Ливорно
0 : 2
Удинезе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 49' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0
Удинезе
2
минуты: 49' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
Ливорно
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Ливорно
1
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
Ливорно
1 : 1
Бари
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
1
Бари
1
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Ливорно
3 : 3
Рома
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3
Рома
3
был в запасе
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Ливорно
1 : 2
Сиена
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1
Сиена
2
был в запасе
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Фиорентина
2 : 1
Ливорно
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2
Ливорно
1
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 22:45
Ливорно
1 : 1
Ювентус
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1
Ювентус
1
был в запасе
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Ливорно
0 : 2
Наполи
89'
89'
89'
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
Ливорно
2 : 1
Парма
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
Ливорно
3 : 1
Сампдория
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
Катания
0 : 1
Ливорно
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 17:00
Ливорно
0 : 2
Кьево
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
0
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Ливорно
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
Ливорно
2 : 1
Дженоа
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур