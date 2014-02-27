Мартин Бергвольд
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Эсбьерг
Возраст
37
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Фиорентина
1 : 1
Эсбьерг
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фиорентина
1
Эсбьерг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
Эсбьерг
1 : 3
Фиорентина
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 83' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Эсбьерг
1
Фиорентина
3
минуты: 83' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала