Диего Тристан
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Вест Хэм
2 : 1
Мидлсбро
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 17:00
Эвертон
3 : 1
Вест Хэм
16.05.2009 16 мая 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:30
Вест Хэм
0 : 3
Ливерпуль
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Сток Сити
0 : 1
Вест Хэм
33'
33'
33'
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
33'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Челси
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Хэм
84'
84'
84'
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 17:00
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Хэм
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
Вест Хэм
2 : 0
Сандерленд
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
16.03.2009 16 марта 2009 пн 23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009 16 марта 2009 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Вест Хэм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
Арсенал
0 : 0
Вест Хэм
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
0
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 1
Фулхэм
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
3
Фулхэм
1
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вест Хэм
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
2
был в запасе
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 17:00
Вест Хэм
2 : 1
Сток Сити
87'
87'
87'
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 17:00
87'
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
2
Сток Сити
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 16:00
Портсмут
1 : 4
Вест Хэм
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 16:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Портсмут
1
Вест Хэм
4
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 1
Астон Вилла
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 20:30
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Челси
1 : 1
Вест Хэм
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
08.12.2008 08 дек. 2008 пн 23:00
Вест Хэм
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2008 08 дек. 2008 пн 23:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
01.12.2008 01 дек. 2008 пн 23:00
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
01.12.2008 01 дек. 2008 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
был в запасе