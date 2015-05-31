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Коронавирус
Франческо Тавано
№10
Нападающий
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Команда
Прато
Возраст
42
Рост
169
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2009/2010
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Интер
4 : 3
Эмполи
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4
Эмполи
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Эмполи
1 : 1
Сампдория
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1
Сампдория
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Верона
2 : 1
Эмполи
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2
Эмполи
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
Эмполи
2 : 3
Фиорентина
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
2
Фиорентина
3
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
06.05.2015
06 мая 2015
ср
16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
06.05.2015
06 мая 2015
ср
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
Эмполи
4 : 2
Наполи
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4
Наполи
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Эмполи
2
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2
Парма
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4
Эмполи
0
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
22:00
Ювентус
2 : 0
Эмполи
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
2
Эмполи
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Дженоа
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Палермо
0 : 0
Эмполи
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 25 тур
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Кьево
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
Милан
1 : 1
Эмполи
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Эмполи
1
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Эмполи
2 : 0
Чезена
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Чезена
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:45
Рома
1 : 1
Эмполи
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1
Эмполи
1
был в запасе
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
21:00
Эмполи
1 : 2
Удинезе
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Эмполи
1
Удинезе
2
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
Эмполи
0 : 0
Интер
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Эмполи
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1
Эмполи
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
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