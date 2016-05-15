Джиованни Паскуале
№26
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
90'
90'
90'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3
Удинезе
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2
Фиорентина
1
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Удинезе
0 : 0
Кьево
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0
Кьево
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2
Удинезе
0
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
Удинезе
3 : 1
Наполи
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Наполи
1
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2
Удинезе
0
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2
Верона
0
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0
Удинезе
1
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Кьево
2 : 3
Удинезе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1
Удинезе
0
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Сассуоло
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0
Сассуоло
0
был в запасе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Рома
3 : 1
Удинезе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур