Дарио Кнежевич
№5
Защитник
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Команда
Риека
Возраст
39
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Бетис
0 : 0
Риека
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бетис
0
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
Риека
0 : 0
Витория Гимараеш
90'
90'
90'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Риека
1 : 1
Лион
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риека
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
Лион
1 : 0
Риека
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лион
1
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Риека
1 : 1
Бетис
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Риека
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур