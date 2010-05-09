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Жулиано Беллетти
№0
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Челси
8 : 0
Уиган Атлетик
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
8
Уиган Атлетик
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 2
Челси
02.05.2010
02 мая 2010
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ливерпуль
0
Челси
2
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Челси
7 : 0
Сток Сити
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
7
Сток Сити
0
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Челси
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
1
Челси
2
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
15:45
Челси
2 : 4
Манчестер Сити
76'
76'
76'
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
15:45
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
2
Манчестер Сити
4
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Челси
7 : 2
Сандерленд
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
7
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Челси
2 : 1
Фулхэм
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2
Фулхэм
1
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
Бирмингем Сити
0 : 0
Челси
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бирмингем Сити
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вест Хэм
1 : 1
Челси
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
1
Челси
1
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Челси
3 : 3
Эвертон
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
3
Эвертон
3
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Челси
75'
75'
75'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
2
Челси
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Челси
4 : 0
Вулверхэмптон
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 4
Челси
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Болтон
0
Челси
4
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:30
Челси
5 : 0
Блэкберн
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Челси
5
Блэкберн
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
Астон Вилла
2 : 1
Челси
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Челси
2 : 0
Ливерпуль
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
2
Ливерпуль
0
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Уиган Атлетик
3 : 1
Челси
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уиган Атлетик
3
Челси
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Челси
3 : 0
Тоттенхэм
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Челси
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сток Сити
1
Челси
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
14:45
Челси
3 : 0
Бернли
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
14:45
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
3
Бернли
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур