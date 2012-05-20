Алессандро Дель Пьеро
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
46
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
Ювентус
0 : 2
Наполи
20.05.2012 20 мая 2012 вс 22:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
0
Наполи
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Кубок, Финал
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:45
Ювентус
2 : 2
Милан
28'
28'
28'
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:45
28'
минуты: 1' - 74'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
2
Милан
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Кубок, 1/2 финала
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 22:45
Милан
1 : 2
Ювентус
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 66'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 66' / Италия. Кубок, 1/2 финала
24.01.2012 24 янв. 2012 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Рома
30'
30'
30'
24.01.2012 24 янв. 2012 вт 22:45
30'
минуты: 1' - 77'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
3
Рома
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Кубок, 1/4 финала