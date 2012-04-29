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Коронавирус
Винченцо Яквинта
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
35'
35'
35'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
35'
35'
35'
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
35'
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 23 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
Ювентус
3 : 0
Палермо
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
3
Палермо
0
был в запасе