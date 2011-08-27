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Легкая атлетика
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Коронавирус
Джонатан Зебина
№11
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Ницца
0 : 0
Брест
86'
86'
86'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Брест
1 : 1
Лион
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Лион
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур