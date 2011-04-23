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Олимпиада
Коронавирус
Мурад Меньи
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Интер
2 : 1
Лацио
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Лацио
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1
Чезена
0
был в запасе