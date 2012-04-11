Массимо Мутарелли
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Наполи
1 : 3
Аталанта
81'
81'
81'
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
1
Аталанта
3
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур