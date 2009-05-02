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Манфредини (Кристиан Манфредини)
№68
Полузащитник
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Команда
Возраст
46
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
02.05.2009
02 мая 2009
сб
21:30
Интер
2 : 0
Лацио
02.05.2009
02 мая 2009
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Лацио
0
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 0
Лацио
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сиена
2
Лацио
0
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:00
Катания
1 : 0
Лацио
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1
Лацио
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Лацио
0 : 3
Кьево
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0
Кьево
3
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 2
Лацио
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
0
Лацио
2
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 2
Лацио
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лечче
0
Лацио
2
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Лацио
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1
Лацио
0
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Палермо
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
1
Палермо
0
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Удинезе
3 : 3
Лацио
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
3
Лацио
3
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:30
Лацио
0 : 3
Интер
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0
Интер
3
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Аталанта
2 : 0
Лацио
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
2
Лацио
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Дженоа
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1
Дженоа
1
был в запасе