Симоне Дель Неро
№31
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 19:00
Чезена
2 : 3
Рома
9'
20'
9'
20'
9'
20'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 19:00
9'
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2
Рома
3
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
Чезена
0 : 1
Ювентус
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Парма
53'
53'
53'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
53'
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 29 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 30' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
минуты: 30' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
был в запасе
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
71'
71'
71'
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Кьево
0 : 3
Лацио
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
0
Лацио
3
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 22:45
Интер
2 : 1
Лацио
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2
Лацио
1
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 14:30
Лацио
2 : 0
Аталанта
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 14:30
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
2
Аталанта
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
Сиена
4 : 0
Лацио
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
4
Лацио
0
был в запасе