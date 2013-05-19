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Томмазо Рокки
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
63'
63'
63'
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
63'
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2
Удинезе
5
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
Дженоа
0 : 0
Интер
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Интер
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3
Интер
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
82'
82'
82'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
82'
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
43'
43'
43'
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
43'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3
Аталанта
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2013
03 апр. 2013
ср
19:30
Сампдория
0 : 2
Интер
03.04.2013
03 апр. 2013
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
0
Интер
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Милан
1
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:45
Фиорентина
4 : 1
Интер
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
4
Интер
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3
Интер
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
Интер
2 : 2
Торино
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
2
Торино
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
Рома
1 : 1
Интер
90'
90'
90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1
Интер
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Интер
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
14:30
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
3
Интер
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:00
Ювентус
0 : 0
Лацио
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
0
Лацио
0
был в запасе
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