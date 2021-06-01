Горан Пандев №10 Нападающий Подписаться

Команда Дженоа

Возраст 37

Рост 184

Вес 74

В «Лацио» четыре месяца тренировался самостоятельно. В клубе его убрали из состава из-за желания уйти. А в Италии он выиграл Кубок с тремя разными клубами.