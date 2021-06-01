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Коронавирус
Горан Пандев
№10
Нападающий
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Команда
Дженоа
Возраст
37
Рост
184
Вес
74
В «Лацио» четыре месяца тренировался самостоятельно. В клубе его убрали из состава из-за желания уйти. А в Италии он выиграл Кубок с тремя разными клубами.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. путь на евро-2020
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2021
01.06.2021
01 июня 2021
вт
19:00
Северная Македония
1 : 1
Словения
01.06.2021
01 июня 2021
вт
19:00
минуты: 1' - 70'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Северная Македония
1
Словения
1
минуты: 1' - 70' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь