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Олимпиада
Коронавирус
Стефен Макинва
№28
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Лацио
3 : 1
Интер
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3
Интер
1
был в запасе
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Аталанта
0 : 2
Лацио
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0
Лацио
2
был в запасе