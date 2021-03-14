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Коронавирус
Александар Коларов
№11
Защитник
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Команда
Интер
Возраст
35
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. путь на евро-2020
лига наций. лига в
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2009/2010
2008/2009
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
Интер
1 : 0
Аталанта
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Аталанта
0
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
был в запасе
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:00
Интер
2 : 2
Парма
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Дженоа
0 : 2
Интер
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Интер
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Интер
1 : 2
Милан
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
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