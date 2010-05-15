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Себастьяно Сивилья
№13
Защитник
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Команда
Возраст
48
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
Лацио
3 : 1
Удинезе
69'
69'
69'
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1
Лацио
2
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
21:45
Лацио
0 : 2
Интер
02.05.2010
02 мая 2010
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
0
Интер
2
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Лацио
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Лацио
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Бари
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0
Бари
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Лацио
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2
Лацио
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 27 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
22:45
Лацио
1 : 1
Фиорентина
6'
61'
6'
61'
6'
61'
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
22:45
6'
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 26 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Палермо
3 : 1
Лацио
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
3
Лацио
1
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Лацио
2
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Лацио
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Лацио
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Лацио
3'
3'
3'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
22:45
Интер
1 : 0
Лацио
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Дженоа
27'
27'
27'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
22:45
Рома
1 : 0
Лацио
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Лацио
0
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Милан
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1
Милан
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 12 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 1
Лацио
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Сампдория
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 8 тур
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