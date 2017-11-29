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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Модибо Диаките
№23
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
испания. примера
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2008/2009
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Бари
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2
Бари
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала