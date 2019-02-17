Фрэнк Филдинг
№1
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Возраст
33
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 16:00
Бристоль Сити
0 : 1
Вулверхэмптон
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бристоль Сити
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
Бристоль Сити
2 : 1
Болтон
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бристоль Сити
2
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала