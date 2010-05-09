Джейсон Браун
№12
Вратарь
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Команда
Лейтон Ориент
Возраст
39
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Астон Вилла
0 : 1
Блэкберн
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
0
Блэкберн
1
был в запасе
03.05.2010 03 мая 2010 пн 19:00
Блэкберн
2 : 1
Арсенал
03.05.2010 03 мая 2010 пн 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Блэкберн
2
Арсенал
1
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Блэкберн
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вулверхэмптон
1
Блэкберн
1
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Блэкберн
2 : 3
Эвертон
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Блэкберн
2
Эвертон
3
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 15:30
Блэкберн
0 : 0
Манчестер Юнайтед
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Блэкберн
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Портсмут
0 : 0
Блэкберн
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Портсмут
0
Блэкберн
0
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 14:00
Бернли
0 : 1
Блэкберн
28.03.2010 28 марта 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 23:00
Блэкберн
2 : 1
Бирмингем Сити
24.03.2010 24 марта 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Блэкберн
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Блэкберн
1 : 1
Челси
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Блэкберн
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
13.03.2010 13 марта 2010 сб 15:45
Тоттенхэм
3 : 1
Блэкберн
13.03.2010 13 марта 2010 сб 15:45
минуты: 26' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Тоттенхэм
3
Блэкберн
1
минуты: 26' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 1
Блэкберн
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2
Блэкберн
1
был в запасе
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 15:00
Блэкберн
3 : 0
Болтон
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Блэкберн
3
Болтон
0
был в запасе
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1
Халл Сити
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Сток Сити
3 : 0
Блэкберн
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
3
Блэкберн
0
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкберн
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
0
Блэкберн
0
был в запасе
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 23:00
Блэкберн
2 : 1
Уиган Атлетик
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 18:00
Блэкберн
2 : 0
Фулхэм
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Блэкберн
2
Фулхэм
0
был в запасе
11.01.2010 11 янв. 2010 пн 23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Блэкберн
11.01.2010 11 янв. 2010 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
4
Блэкберн
1
был в запасе
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Блэкберн
2 : 2
Сандерленд
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2
Сандерленд
2
был в запасе
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Блэкберн
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уиган Атлетик
1
Блэкберн
1
был в запасе