Джейсон Робертс
№33
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Рединг
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Саутгемптон
1
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:30
Рединг
3 : 4
Манчестер Юнайтед
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Рединг
3
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:59
Астон Вилла
1 : 0
Рединг
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:59
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
1
Рединг
0
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Рединг
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3
Рединг
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Рединг
2 : 1
Эвертон
24'
24'
24'
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Рединг
2
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
Рединг
0 : 0
Норвич Сити
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Рединг
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Рединг
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Рединг
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
Рединг
3 : 3
Фулхэм
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Рединг
3
Фулхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 0
Рединг
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ливерпуль
1
Рединг
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Суонси
2 : 2
Рединг
73'
73'
73'
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2
Рединг
2
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
Рединг
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Рединг
2
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур