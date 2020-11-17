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Коронавирус
Мартин Ольссон
№15
Защитник
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Команда
Хэкен
Гражданство
Швеция
Дата рождения
17 мая 1988 (33) года
Рост
178
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Франция
4 : 2
Швеция
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 6 тур
Франция
4
Швеция
2
был в запасе
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
22:45
Швеция
2 : 1
Хорватия
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 5 тур
Швеция
2
Хорватия
1
был в запасе