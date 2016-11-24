Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Арда Туран
Александр Головин
Лионель Месси
Марсель Забитцер
Александр Кокорин
Деян Ловрен
Кевин Де Брюйне
Эрлинг Браут Холанд
Никита Медведев
Россия
Англия
Италия
Белоруссия
Франция
Австрия
Испания
Словакия
Кельн
Локомотив
Атлетико
Зенит
Тоттенхэм
ЦСКА
Рубин
Интер
Спартак
Ротор
Боруссия
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Альфонсо Дэвис
Антон Шунин
Неймар
Евро-2020
Лига чемпионов
Кельн
Фил Фоден
Локомотив
Флориан Виртц
Александр Головин
Англия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кристофер Самба
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
194
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2012/2013
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Аякс
2 : 0
Панатинаикос
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
22'
22'
22'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 45'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 45' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Сельта
2 : 0
Панатинаикос
87'
87'
87'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сельта
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Панатинаикос
1 : 2
Аякс
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Аякс
2
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур