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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
Коронавирус
Стивен Уорнок
№3
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Возраст
39
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2009/2010
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Бертон Альбион
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Бертон Альбион
0
был в запасе