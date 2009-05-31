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Олимпиада
Коронавирус
Марсело Салайета
№17
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Кьево
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
3
Кьево
0
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Катания
3 : 1
Наполи
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
3
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 34 тур
Сиена
2
Наполи
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
Наполи
1 : 0
Интер
75'
75'
75'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
75'
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Интер
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Наполи
0 : 0
Аталанта
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Сампдория
2 : 2
Наполи
44'
44'
44'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
44'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
2
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
83'
83'
83'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 2
Лацио
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
0
Лацио
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 27 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
20:15
Наполи
2 : 2
Удинезе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
20:15
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
2
Удинезе
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Фиорентина
2 : 1
Наполи
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 3
Рома
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0
Рома
3
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 20 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
Наполи
3 : 0
Лечче
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
3
Лечче
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Сиена
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
2
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Интер
2 : 1
Наполи
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур