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Коронавирус
Франко Соса
№0
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Сент-Этьен
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
0
Сент-Этьен
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Нанси
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0
Нанси
0
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
Лорьян
5 : 1
Бордо
50'
60'
50'
60'
50'
60'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
5
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Кан
0 : 2
Лорьян
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2
Брест
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Лион
3 : 0
Лорьян
26'
26'
26'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
23:00
Лорьян
0 : 0
Монпелье
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0
Монпелье
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Лорьян
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Лорьян
3 : 0
Ланс
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3
Ланс
0
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Лилль
6 : 3
Лорьян
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
6
Лорьян
3
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Ренн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Ренн
0
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Сошо
2 : 0
Лорьян
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сошо
2
Лорьян
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лорьян
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лорьян
2
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Арль-Авиньон
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нанси
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Лорьян
2 : 1
Валансьен
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
2
Валансьен
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
1
Лорьян
0
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 1
Монако
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
2
Монако
1
был в запасе
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