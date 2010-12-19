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Легкая атлетика
Новости
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Коронавирус
Эрминио Рулло
№17
Защитник
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Команда
Модена
Возраст
37
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2009/2010
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
был в запасе