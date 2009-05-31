Франческо Монтервино
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Наполи
3 : 0
Кьево
4'
4'
4'
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
4'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1
Торино
2
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Наполи
1
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сиена
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 21:30
Наполи
1 : 0
Интер
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Наполи
0 : 0
Аталанта
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
0
Аталанта
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Сампдория
2 : 2
Наполи
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
2
Наполи
2
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009 22 марта 2009 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0
Милан
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Наполи
0 : 2
Лацио
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
0
Лацио
2
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 22:30
Ювентус
1 : 0
Наполи
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 22:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1
Наполи
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Наполи
0 : 1
Дженоа
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
0
Дженоа
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Фиорентина
2 : 1
Наполи
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2
Наполи
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Наполи
1 : 0
Катания
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1
Катания
0
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Сиена
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
2
Сиена
0
был в запасе
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Интер
2 : 1
Наполи
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
2
Наполи
1
был в запасе