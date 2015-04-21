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Олимпиада
Коронавирус
Эсекьель Лавесси
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
21.04.2015
21 апр. 2015
вт
21:45
Барселона
2 : 0
ПСЖ
21.04.2015
21 апр. 2015
вт
21:45
минуты: 78' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Барселона
2
ПСЖ
0
минуты: 78' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
21:45
ПСЖ
1 : 3
Барселона
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
ПСЖ
1
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
минуты: 82' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Челси
2
ПСЖ
2
минуты: 82' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
ПСЖ
1
Челси
1
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала