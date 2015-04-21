Эсекьель Лавесси
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
Барселона
2 : 0
ПСЖ
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
минуты: 78' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Барселона
2
ПСЖ
0
минуты: 78' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
ПСЖ
1 : 3
Барселона
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
ПСЖ
1
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
минуты: 82' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Челси
2
ПСЖ
2
минуты: 82' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
ПСЖ
1
Челси
1
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала