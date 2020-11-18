Марек Гамшик №17 Полузащитник Подписаться

Команда Гетеборг

Возраст 33

Рост 183

Вес 79

Отец продал машину, чтобы выкупить трансфер сына из его первого молодежного клуба в братиславский «Слован». И дальше карьера Гамшика-младшего пошла вверх.