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Марек Гамшик
№17
Полузащитник
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Команда
Гетеборг
Возраст
33
Рост
183
Вес
79
Отец продал машину, чтобы выкупить трансфер сына из его первого молодежного клуба в братиславский «Слован». И дальше карьера Гамшика-младшего пошла вверх.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Словакия
1 : 0
Шотландия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Словакия
1
Шотландия
0
минуты: 1' - 67' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Словакия
2 : 3
Израиль
16'
16'
16'
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
16'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Словакия
2
Израиль
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Шотландия
1 : 0
Словакия
21'
21'
21'
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 62'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Шотландия
1
Словакия
0
минуты: 1' - 62' / Лига наций. Лига В, 3 тур