Джанлука Грава
№2
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Рома
2 : 1
Наполи
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 37 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 21:45
Наполи
3 : 1
Интер
05.05.2013 05 мая 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3
Интер
1
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:45
Пескара
0 : 3
Наполи
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0
Наполи
3
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 21:45
Милан
1 : 1
Наполи
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Наполи
1
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:59
Торино
3 : 5
Наполи
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
3
Наполи
5
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Наполи
3 : 2
Аталанта
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
3
Аталанта
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Кьево
2 : 0
Наполи
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
2
Наполи
0
был в запасе
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:45
Наполи
1 : 1
Ювентус
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1
Ювентус
1
был в запасе
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Наполи
0
был в запасе
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 22:45
Лацио
1 : 1
Наполи
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Наполи
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 22:45
Наполи
2 : 0
Катания
39'
39'
39'
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 2
Наполи
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1
Наполи
2
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:30
Фиорентина
1 : 1
Наполи
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1
Наполи
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 22:45
Интер
2 : 1
Наполи
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Наполи
1
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 14:30
Наполи
5 : 1
Пескара
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
5
Пескара
1
был в запасе
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 22:45
Наполи
2 : 2
Милан
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2
Милан
2
был в запасе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Дженоа
2 : 4
Наполи
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Наполи
4
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Наполи
1 : 1
Торино
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе