Маттео Джанельо
№33
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2011 26 янв. 2011 ср 22:45
Наполи
0(4) : 0(5)
Интер
26.01.2011 26 янв. 2011 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
0(4)
Интер
0(5)
был в запасе