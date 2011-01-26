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Легкая атлетика
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Коронавирус
Маттео Джанельо
№33
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
22:45
Наполи
0(4) : 0(5)
Интер
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
0(4)
Интер
0(5)
был в запасе