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Коронавирус
Роберто Де Дзерби
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
ЧФР Клуж
1 : 1
Рома
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 78'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
1
Рома
1
минуты: 1' - 78' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
ЧФР Клуж
0 : 4
Бавария
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Бавария
3 : 2
ЧФР Клуж
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бавария
3
ЧФР Клуж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Рома
2 : 1
ЧФР Клуж
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 77' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рома
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 77' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
ЧФР Клуж
2 : 1
Базель
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 54' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Базель
1
минуты: 54' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур