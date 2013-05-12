Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Александр Головин
Арда Туран
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Кевин Де Брюйне
Лионель Месси
Марсель Забитцер
Джеймс Милнер
Деян Ловрен
Россия
Англия
Италия
Словакия
Белоруссия
Испания
Австрия
Кельн
Тоттенхэм
Атлетико
Интер
Зенит
ЦСКА
Ливерпуль
Зальцбург
Локомотив
Фиорентина
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Антон Шунин
Альфонсо Дэвис
Евро-2020
Лига чемпионов
Кельн
Фил Фоден
Александр Головин
Флориан Виртц
Динамо Минск
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Маттео Контини
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Бари
Возраст
41
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Аталанта
0 : 1
Ювентус
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
0
Ювентус
1
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Парма
2 : 0
Аталанта
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
минуты: 26' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
0
минуты: 26' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
21:45
Аталанта
0 : 2
Фиорентина
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Фиорентина
2
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3
Аталанта
4
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Аталанта
0 : 0
Сампдория
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
0
Сампдория
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Наполи
3 : 2
Аталанта
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
3
Аталанта
2
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
Аталанта
2 : 1
Пескара
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Пескара
1
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Аталанта
2 : 3
Рома
61'
89'
61'
89'
61'
89'
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Торино
2 : 1
Аталанта
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Катания
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0
Катания
0
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Аталанта
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1
Аталанта
2
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
был в запасе
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
77'
77'
77'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4
Сиена
1
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
был в запасе
Показать все игры