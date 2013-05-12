Маттео Контини
№15
Защитник
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Команда
Бари
Возраст
41
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Аталанта
0 : 1
Ювентус
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
0
Ювентус
1
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Парма
2 : 0
Аталанта
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
минуты: 26' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
0
минуты: 26' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:45
Аталанта
0 : 2
Фиорентина
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Фиорентина
2
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3
Аталанта
4
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Аталанта
0 : 0
Сампдория
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
0
Сампдория
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Наполи
3 : 2
Аталанта
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
3
Аталанта
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:30
Аталанта
2 : 1
Пескара
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Пескара
1
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Аталанта
2 : 3
Рома
61'
89'
61'
89'
61'
89'
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
Торино
2 : 1
Аталанта
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Катания
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0
Катания
0
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Палермо
1 : 2
Аталанта
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1
Аталанта
2
был в запасе
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
был в запасе
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Милан
2 : 1
Сиена
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
77'
77'
77'
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4
Сиена
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
был в запасе