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Паоло Каннаваро
№28
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
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2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Сассуоло
1 : 0
Интер
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Сассуоло
80'
80'
80'
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Сассуоло
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Сассуоло
0 : 1
Удинезе
90'
90'
90'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 1
Сассуоло
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Сассуоло
0 : 0
Кьево
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
Торино
3 : 0
Сассуоло
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Сассуоло
0 : 0
Дженоа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур