Мариано Больячино
№54
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
Палермо
1 : 3
Кьево
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Кьево
3
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Удинезе
2
был в запасе
09.05.2011 09 мая 2011 пн 21:45
Ювентус
2 : 2
Кьево
09.05.2011 09 мая 2011 пн 21:45
минуты: 40' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Кьево
2
минуты: 40' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 13:30
Рома
1 : 0
Кьево
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 13:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
1
Кьево
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 34 тур
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 19:00
Интер
2 : 0
Кьево
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Кьево
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Кьево
0 : 0
Сампдория
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Бари
1 : 2
Кьево
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Парма
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
0
Парма
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1
Кьево
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Милан
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
1
Милан
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Кьево
2 : 0
Наполи
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2
Наполи
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0
Кьево
3
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Катания
1 : 1
Кьево
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1
Кьево
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Палермо
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Удинезе
2 : 0
Кьево
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Кьево
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Кьево
1 : 1
Ювентус
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Ювентус
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
Лечче
3 : 2
Кьево
55'
55'
55'
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
55'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур