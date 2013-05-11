Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Александр Головин
Арда Туран
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Кевин Де Брюйне
Лионель Месси
Марсель Забитцер
Джеймс Милнер
Деян Ловрен
Россия
Англия
Италия
Словакия
Белоруссия
Испания
Австрия
Кельн
Тоттенхэм
Атлетико
Интер
Зенит
ЦСКА
Ливерпуль
Зальцбург
Локомотив
Фиорентина
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Антон Шунин
Альфонсо Дэвис
Евро-2020
Лига чемпионов
Кельн
Фил Фоден
Александр Головин
Флориан Виртц
Динамо Минск
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мануэле Блази
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
Варезе
Возраст
40
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
Катания
1 : 0
Пескара
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1
Пескара
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 37 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Пескара
1
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
был в запасе
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Пескара
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Пескара
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0
Кьево
2
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
Аталанта
2 : 1
Пескара
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 27 тур
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
18'
18'
18'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Пескара
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 24 тур
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Сампдория
6 : 0
Пескара
53'
53'
53'
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6
Пескара
0
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:30
Пескара
2 : 0
Парма
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 17'
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2
Парма
0
минуты: 1' - 17' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
86'
86'
86'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Пескара
7'
7'
7'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Пескара
0 : 3
Лацио
43'
43'
43'
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0
Лацио
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
19:30
Пескара
1 : 0
Палермо
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1
Палермо
0
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Пескара
2 : 3
Сампдория
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2
Сампдория
3
был в запасе
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
Торино
3 : 0
Пескара
90'
90'
90'
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
Показать все игры