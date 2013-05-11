Мануэле Блази
№26
Полузащитник
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Команда
Варезе
Возраст
40
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:45
Катания
1 : 0
Пескара
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1
Пескара
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 37 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Пескара
1
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Пескара
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Пескара
1
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0
Кьево
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:30
Аталанта
2 : 1
Пескара
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 27 тур
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
18'
18'
18'
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Пескара
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 24 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Сампдория
6 : 0
Пескара
53'
53'
53'
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6
Пескара
0
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:30
Пескара
2 : 0
Парма
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 17'
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2
Парма
0
минуты: 1' - 17' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
86'
86'
86'
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Удинезе
1 : 0
Пескара
7'
7'
7'
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Пескара
0 : 3
Лацио
43'
43'
43'
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0
Лацио
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 19:30
Пескара
1 : 0
Палермо
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1
Палермо
0
был в запасе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
Пескара
2 : 3
Сампдория
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2
Сампдория
3
был в запасе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 19:00
Торино
3 : 0
Пескара
90'
90'
90'
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур