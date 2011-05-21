Хосе Ортис
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 21:00
Реал
8 : 1
Альмерия
21.05.2011 21 мая 2011 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
8
Альмерия
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
Альмерия
3 : 1
Мальорка
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Альмерия
3
Мальорка
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:00
Альмерия
0 : 0
Вильярреал
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
0
Вильярреал
0
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:00
Хетафе
2 : 0
Альмерия
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2
Альмерия
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
0
Севилья
1
был в запасе
25.04.2011 25 апр. 2011 пн 22:00
Сарагоса
1 : 0
Альмерия
25.04.2011 25 апр. 2011 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1
Альмерия
0
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:00
Альмерия
0 : 3
Валенсия
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
0
Валенсия
3
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 20:00
Альмерия
2 : 2
Атлетико
12.03.2011 12 марта 2011 сб 20:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Альмерия
2
Атлетико
2
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Эркулес
1 : 2
Альмерия
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1
Альмерия
2
был в запасе
03.03.2011 03 марта 2011 чт 22:00
Альмерия
1 : 1
Расинг
03.03.2011 03 марта 2011 чт 22:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
1
Расинг
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
Альмерия
3 : 2
Эспаньол
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
3
Эспаньол
2
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Альмерия
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
2
Альмерия
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 19:00
Альмерия
3 : 2
Осасуна
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
3
Осасуна
2
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 21:00
Альмерия
1 : 1
Реал
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Альмерия
1
Реал
1
был в запасе
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
Мальорка
4 : 1
Альмерия
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
4
Альмерия
1
был в запасе
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 22:00
Вильярреал
2 : 0
Альмерия
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 22:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2
Альмерия
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
Альмерия
2 : 3
Хетафе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2
Хетафе
3
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 22:00
Севилья
1 : 3
Альмерия
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Альмерия
3
был в запасе
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Альмерия
1 : 1
Сарагоса
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1
Сарагоса
1
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 23:00
Валенсия
2 : 1
Альмерия
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 23:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Альмерия
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 13 тур