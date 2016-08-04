Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Арда Туран
Александр Головин
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Марсель Забитцер
Роман Нойштедтер
Антони Марсьяль
Серхио Агуэро
Россия
Италия
Испания
Австрия
Кельн
Тоттенхэм
Атлетико
Зенит
ЦСКА
Фиорентина
Манчестер Юнайтед
Локомотив
Рома
Интер
Рубин
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Альфонсо Дэвис
Антон Шунин
Неймар
Кельн
Евро-2020
Флориан Виртц
Лига чемпионов
Атлетико
Лига Европы
Тоттенхэм
Арда Туран
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хуан Мануэль Ортис
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
АЕК
Возраст
39
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2016/2017
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:30
Спартак
0 : 1
АЕК
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
18:00
АЕК
1 : 1
Спартак
28.07.2016
28 июля 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд