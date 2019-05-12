Бруно (Бруно Сальтор Грау)
№2
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Брайтон & Хов
1 : 4
Манчестер Сити
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брайтон & Хов
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
05.05.2019 05 мая 2019 вс 18:30
Арсенал
1 : 1
Брайтон & Хов
05.05.2019 05 мая 2019 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
16.04.2019 16 апр. 2019 вт 21:45
Брайтон & Хов
0 : 2
Кардифф
16.04.2019 16 апр. 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Кардифф
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
Челси
3 : 0
Брайтон & Хов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
3
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
Фулхэм
4 : 2
Брайтон & Хов
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Фулхэм
4
Брайтон & Хов
2
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Ливерпуль
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Брайтон & Хов
0
Ливерпуль
1
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:15
Брайтон & Хов
1 : 1
Арсенал
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брайтон & Хов
1
Арсенал
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Борнмут
2 : 0
Брайтон & Хов
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
Брайтон & Хов
1 : 2
Челси
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
1
Челси
2
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
Бернли
1 : 0
Брайтон & Хов
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Брайтон & Хов
39'
39'
39'
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Лестер Сити
66'
66'
66'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 15:30
Кардифф
2 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кардифф
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 18:00
Эвертон
3 : 1
Брайтон & Хов
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вулверхэмптон
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Брайтон & Хов
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 22:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вест Хэм
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур