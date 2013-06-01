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Коронавирус
Кике Сола
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Осасуна
2
был в запасе
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Осасуна
2 : 1
Севилья
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2
Севилья
1
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:00
Осасуна
1 : 0
Хетафе
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Валенсия
4 : 0
Осасуна
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Осасуна
2
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
20:00
Осасуна
0 : 0
Реал Сосьедад
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
22:59
Малага
1 : 0
Осасуна
43'
43'
43'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
22:59
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 31 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:00
Осасуна
0 : 2
Эспаньол
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.03.2013
31 марта 2013
вс
13:00
Вальядолид
1 : 3
Осасуна
50', 60'
50', 60'
50', 60'
31.03.2013
31 марта 2013
вс
13:00
50', 60'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1
Осасуна
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 27 тур
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
90'
90'
90'
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
90'
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
4'
4'
4'
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
4'
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
26'
26'
26'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
26'
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
-:-
Севилья
1 : 0
Осасуна
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Хетафе
1 : 1
Осасуна
85'
86'
85'
86'
85'
86'
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
85'
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 16 тур
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:59
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
5'
5'
5'
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:59
5'
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 14 тур
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
23:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Осасуна
39'
39'
39'
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
23:30
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 13 тур
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