Кике Сола
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Осасуна
2
был в запасе
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Осасуна
2 : 1
Севилья
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2
Севилья
1
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:00
Осасуна
1 : 0
Хетафе
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
Валенсия
4 : 0
Осасуна
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Осасуна
2
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 20:00
Осасуна
0 : 0
Реал Сосьедад
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 22:59
Малага
1 : 0
Осасуна
43'
43'
43'
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 22:59
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 31 тур
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:00
Осасуна
0 : 2
Эспаньол
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.03.2013 31 марта 2013 вс 13:00
Вальядолид
1 : 3
Осасуна
50', 60'
50', 60'
50', 60'
31.03.2013 31 марта 2013 вс 13:00
50', 60'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1
Осасуна
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
08.03.2013 08 марта 2013 пт 23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013 08 марта 2013 пт 23:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 27 тур
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
90'
90'
90'
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
90'
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
4'
4'
4'
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
4'
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 22 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
26'
26'
26'
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
26'
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
Севилья
1 : 0
Осасуна
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
Хетафе
1 : 1
Осасуна
85'
86'
85'
86'
85'
86'
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
85'
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 16 тур
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:59
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
5'
5'
5'
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:59
5'
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 14 тур
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 23:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Осасуна
39'
39'
39'
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 23:30
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 13 тур