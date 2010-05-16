Дади (Эдуардо Фернандеш)
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
55'
55'
55'
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
55'
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Херес
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Эспаньол
2 : 1
Осасуна
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
Осасуна
3 : 1
Депортиво
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Депортиво
1
был в запасе
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 3
Расинг
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 23'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Расинг
3
минуты: 1' - 23' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Осасуна
0 : 0
Хетафе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 21:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 0
Тенерифе
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1
Тенерифе
0
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Вильярреал
0 : 2
Осасуна
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0
Осасуна
2
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
Херес
1 : 2
Осасуна
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Херес
1
Осасуна
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:00
Осасуна
2 : 0
Эспаньол
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
2
Эспаньол
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Малага
1 : 1
Осасуна
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Малага
1
Осасуна
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Сарагоса
0 : 1
Осасуна
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0
Осасуна
1
был в запасе