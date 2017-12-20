Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Арда Туран
Неймар Да Силва
Марсель Забитцер
Давид Де Хеа
Деле Алли
Эдер Милитао
Деян Ловрен
Серхио Агуэро
Лионель Месси
Россия
Италия
Австрия
Испания
Тоттенхэм
Зенит
Кельн
ЦСКА
Рубин
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Антон Шунин
Лига чемпионов
Тоттенхэм
Арда Туран
Альфонсо Дэвис
Лионель Месси
Лига Европы
Фил Фоден
Италия
Марсель Забитцер
Неймар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Карлос Вела
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
32
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
90'
90'
90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
90'
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
был в запасе
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Эйбар
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
3
Эйбар
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
был в запасе
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
Леванте
3 : 0
Реал Сосьедад
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1
Реал
3
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Депортиво
2 : 4
Реал Сосьедад
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2
Реал Сосьедад
4
был в запасе
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
Реал Сосьедад
3 : 0
Вильярреал
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
Сельта
2 : 3
Реал Сосьедад
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 1 тур