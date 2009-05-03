Людовик Дельпорте
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 2
Рекреативо
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Рекреативо
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0
Осасуна
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
Осасуна
2 : 3
Малага
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Малага
3
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Альмерия
2 : 1
Осасуна
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 31 тур
Альмерия
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Атлетико
2 : 4
Осасуна
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2
Осасуна
4
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Бетис
0 : 0
Осасуна
90'
90'
90'
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0
Осасуна
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Осасуна
1 : 2
Спортинг
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
1
Спортинг
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1
Осасуна
1
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Осасуна
2 : 0
Нумансия
89'
89'
89'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
2
Нумансия
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
Осасуна
1 : 0
Валенсия
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Валенсия
0
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Осасуна
1 : 0
Мальорка
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1
Мальорка
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Реал
3 : 1
Осасуна
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Осасуна
1
был в запасе