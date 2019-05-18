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Легкая атлетика
Новости
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Хуанфран (Хуан Франсиско Торрес Белен)
№20
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
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2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1
Вальядолид
0
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
56'
56'
56'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Жирона
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:15
Атлетико
1 : 0
Леганес
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:15
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1
Леганес
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2
Вильярреал
0
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1
Реал
3
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Уэска
0 : 3
Атлетико
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0
Атлетико
3
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
Атлетико
1 : 0
Леванте
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
18:15
Севилья
1 : 1
Атлетико
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:15
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1
Эспаньол
0
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2
Атлетико
3
был в запасе
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