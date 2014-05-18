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Коронавирус
Франциско Пуньяль
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
73'
73'
73'
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Осасуна
1 : 1
Валенсия
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Валенсия
1
был в запасе
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Реал Сосьедад
30.03.2014
30 марта 2014
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
90'
90'
90'
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1
Севилья
2
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Малага
2
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 41'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 41' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 22 тур
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
60'
60'
60'
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
Сельта
1 : 1
Осасуна
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
21:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
17'
17'
17'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
Вальядолид
0 : 1
Осасуна
75'
75'
75'
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
Осасуна
0 : 1
Альмерия
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Альмерия
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Осасуна
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5
Осасуна
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Осасуна
3 : 1
Райо Вальекано
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3
Райо Вальекано
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
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